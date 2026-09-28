Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mason Greenwood, İstanbul'daki ev arayışını tamamladı. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Greenwood, Beykoz Acarkent'teki ultra lüks bir villaya yerleşmeye hazırlanıyor.

İngiliz futbolcunun yeni evinin aylık kirasının 35 bin euro, yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu öne sürüldü.

ÇOCUKLARI İÇİN ÖZEL OYUN ODASI

Greenwood'un yeni evindeki hazırlıklar bununla sınırlı kalmadı. Futbolcunun iki çocuğu için özel bir oyun odası hazırlanmasını istediği öğrenildi.

Kendisi için de ayrı bir spor odası ve PlayStation oyun odası talep eden Greenwood'un özellikle oyun odası için kapsamlı bir hazırlık yapıldığı belirtildi.

PLAYSTATION ODASINA 5 MİLYON TL

İddialara göre PlayStation odasının konsollardan özel ekipmanlara, mobilyalardan teknolojik altyapıya kadar baştan aşağı yenilenmesi için yaklaşık 5 milyon TL'lik bütçe ayrıldı.

Greenwood'un Beykoz'daki yeni villası, yüksek kirasının yanı sıra özel hazırlıklarıyla da gündeme geldi.