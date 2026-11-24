Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Romelu Lukaku için eski kulübü Anderlecht'in devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü. Belçika basınından La Capitale'in haberine göre Anderlecht yönetimi, Belçikalı forveti Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor. Haberde, Lukaku'nun mevcut maliyetini yüksek bulan Anderlecht'in ocak ayında transfer için herhangi bir resmi adım atmayı planlamadığı belirtildi. Belçika temsilcisinin ara transfer dönemi yerine yaz aylarında bedelsiz transfer seçeneğine odaklandığı ifade edildi. Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev aldı. Belçikalı santrfor bu maçlarda 1 gol ve 3 asist kaydetti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.