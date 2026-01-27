Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe'nin iki yıldızı hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Al-Majed, Suudi Arabistan'da yayın yapan Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında, kulüpten ayrılan iki yıldız futbolcu Talisca ve Jhon Duran için olay ifadeler kullandı.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın planlı bir ayrılık yaşadığını belirten Al-Majed, "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi. İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz" dedi.

DURAN İÇİN OLAY İFADELER

Al Nassr Başkanı, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro üzerinde maliyetle kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Jhon Duran için de zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Aston Villa'dan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilerek Al Nassr tarihinin en pahalı transferi olan Kolombiyalı golcünün takımda kalması halinde önlemler almaya hazırlanacaklarını belirten Al-Majed, Duran transfer için 'Kurtulduk' dedi.

Kolombiyalı oyuncunun profesyonellikten uzak olduğunu aktaran Al Nassr Başkanı "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik" ifadelerini kullandı..

Al Nassr'da yalnızca yarım sezon forma giyen ve profesyonellik dışı davranışları nedeniyle gözden çıkarılan Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti..