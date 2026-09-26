UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Takım ile aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika'nın karşı karşıya geldiği maç gergin bir sonla tamamlandı.

Belçika'nın İtalya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 84. dakikada oyuna dahil olan Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Gianluigi Donnarumma arasında gerilim yaşandı.

Fenerbahçeli yıldızın kısa sürede İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma ile önce sözlü tartışma yaşadı. Ardından sözlü tartışma şiddetlenince Lukaku, rakibine dönerek 'sus' işareti yaptı. Bu hareketin ardından Donnarumma, Lukaku'ya parmak sallayarak üzerine geldi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Lukaku, Donnarumma ile yaşanan tartışmayı hakeme izah etmek isterken İtalyan kaleci Lukaku'nun üzerine yürüdü. Tam bu anlarda Lukaku da rakibinin üzerine gidince ortalık bir anda karıştı. İkilinin kafa kafaya geldiği anlarda hakemler ve takım arkadaşları araya girdi ve olayın büyümesine engel oldu.. Bu sırada Lukaku, Donnarumma'nın bu tepkisine gülerek karşılık verdi. Gerilim ardından iki isim de sarı kart gördü.