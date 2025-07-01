Fenerbahçe Beko ile EuroLeague’de şampiyonluk yaşayan isimlerden Nigel Hayes-Davis, NBA'e gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli forma ile EuroLeague'e damgasını vuran yıldız oyuncu ESPN’den Shams Charania’nın haberine göre Phoenix Suns ile 1 yıllık kontrat imzaladı.

31 yaşındaki oyuncu, 2017 draftında seçilemese de Los Angeles Lakers, Toronto Raptors ve Sacramento Kings formaları giymişti. Avrupa kariyerine Galatasaray ile başlayan Amerikalı forvet; Zalgiris ve Barcelona’dan sonra Fenerbahçe Beko ile el sıkıştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa macerasında sezonun en iyi beşine seçilen Nigel Hayes-Davis, Final Four’da da MVP oldu.