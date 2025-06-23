Fenerbahçe'nin 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos, futbolculara verilen izinde ailesi ile birlikte vakit geçiriyor.
Ara transfer döneminde Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos, yeni imajıyla dikkatleri çekti.
SEBEBİ BELLİ OLDU
Diego Carlos, kızının 7. yaş gününe özel bir kutlama düzenlediği güne özel saçını boyattı. Deneyimli futbolcu, örgülü olan saçlarını imaj değişikliğine giderek pembeye boyadı.
32 yaşındaki futbolcunun yeni saç stili, sosyal medyada gündem olurken sarı-lacivertli taraftarlardan ilginç yorumlar geldi.
Sakatlık sorunları ile boğuşan Diego Carlos bu sezon sarı - lacivertli forma ile 5 maça çıktı.