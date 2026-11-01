Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı-lacivertli takımda alınan yenilgi sonrası soyunma odasında tansiyonun yükseldiği iddia edildi.
FENERBAHÇE'NİN YILDIZI DUVARLARI YUMRUKLADI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe yenilgisi sonrası oldukça sinirli olduğu iddia edilirken, soyunma odasına giderken sinirlerine hakim olamayan tecrübeli oyuncunun koridordaki duvarları yumrukladığı öne sürüldü.
STATTAN ELİ SARGILI ŞEKİLDE ÇIKTI
Olayın ardından sağlık heyeti İrfan Can Kahveci'ye müdahale ederek eline bandaj sardığı belirtildi.
Futbolcunun stadyumdan ayrılırken elinin sarılı olduğu görüldü.
MAÇTA 90 DAKİKA FORMA GİYDİ
31 yaşındaki milli futbolcu, Göztepe maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.