Fenerbahçe'nin Portekiz temsilcisi Benfica'dan 23,5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli forma altında sergilediği oyunla hayal kırıklığı yarattı. Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla vasatı aşamayan 28 yaşındaki milli futbolcu, birçok karşılaşmada tribünlerin ıslıklı protestolarına hedef oldu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeniden eski formuna kavuşturmak ve takıma kazandırmak adına kendisiyle özel olarak ilgilendiği belirtilen deneyimli futbolcu hakkında, saha dışındaki yaşamına dair dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi.

"BİR İSMAİL VAR O KADAR"

Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan programda Fenerbahçe gündemini değerlendiren gazeteci Murat Aşık, Kerem Aktürkoğlu'nun takım içerisindeki iletişimine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Aşık ile usta spor yorumcusu Şansal Büyüka arasında geçen ve sarı-lacivertli camiada yankı uyandıran diyalog şu şekilde gerçekleşti: