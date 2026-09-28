Ederson, eşi Lais Moraes ve üç çocuğuyla birlikte Marmaris'e geldi.

Uçakla Dalaman Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçeli futbolcu, buradan otele özel helikopterle geçti.

Ederson ve ailesinin Marmaris'in en lüks otellerinden birinde konakladığı, otelin gecelik ücretinin ise 13 bin Euro olduğu belirtildi.

3 günlük tatili boyunca ailesiyle birlikte Marmaris'in koylarında vakit geçiren Ederson, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre lüks oteldeki konaklaması için yaklaşık 2 milyon 190 bin lira ödeyen futbolcunun, özel helikopter ulaşımı ve diğer harcamalarıyla birlikte tatil için toplam yaklaşık 3 milyon lira harcadığı aktarıldı.