Ara transfer dönemi için kadro çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimlerin başında gösterilen Romelu Lukaku'nun durumu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan deneyimli santrfor için Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi bir transfer ilgisi doğdu.

Belçikalı golcü, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce de Amerikan Ligi MLS temsilcilerinden Cincinnati'nin transfer gündemine gelmiş ancak o dönemde taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. ABD ekibinin tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtilirken, Cincinnati'nin yanı sıra iki MLS takımının daha önümüzdeki dönemde Lukaku'yu kadrosuna katmak için devreye girebileceği öğrenildi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Napoli'den 6 milyon euro bonservis bedeli ve ek ödemeler karşılığında renklerine bağladığı 33 yaşındaki yıldız forvet, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar kendisinden beklenen skor katkısını ortaya koyamadı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 16 resmi müsabakada görev alan Romelu Lukaku, bu karşılaşmaların yalnızca 6'sında ilk 11'de sahaya çıkabildi ve takımına 1 gol ile 3 asistlik katkı sağladı. Kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerinde ter döken ve Belçika Milli Takımı'nın uzun yıllar gol yükünü sırtlayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.