Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, bir önceki güne hırsızlık şokuyla başlangıç yaptı. 31 yaşındaki stoperin lüks konutuna giren hırsızlar, tüm parayı çalarak uzaklaştı.

"NAKLİYECİLER GELİP GİDİYORDU"

Sabah'ta yer alan habere Skriniar ise durumu fark eder etmez soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre Skriniar'ın evinden 40 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) çalındı. Öte yandan futbolcunun evine yakın zamanda nakliyecilerin birçok kez gelip gittiği belirtildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.