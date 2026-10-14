Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olduğu karşılaşmada, sarı-lacivertli futbolcu Mason Greenwood tribünlerin protestosuyla karşılaştı.
Villa Park'ta ev sahibi taraftarlar, İngiliz futbolcunun ismi maç öncesinde anons edildiğinde yuhalamaya başladı. Tepkiler, karşılaşma sırasında Greenwood'un topu her ayağına alışında devam etti.
2022'DEN SONRA İNGİLTERE'DEKİ İLK RESMİ MAÇI
25 yaşındaki Greenwood, Ocak 2022'den bu yana İngiltere'de ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi. Futbolcunun İngiltere'deki son maçı, Manchester United'ın 22 Ocak 2022'de West Ham'ı 1-0 yendiği mücadeleydi.
İngiliz basını, tribünlerdeki protestoların arkasında Greenwood hakkında geçmişte yürütülen ceza soruşturmasının bulunduğunu aktardı.