Aston Villa bekle, Fenerbahçe geliyor! Hem de sizi birçok üzen yıldızlarıyla gümbür gümbür... Sarı-lacivertlilerin yıldızları Romele Lukaku, Semedo, Kante ve Ake; daha önce İngiliz ekibine rakip oldu. Lukaku, Aston Villa karşısında 11 maçta forma giydi. Belçikalı yıldız, 8 gol atarak bordo-mavililerin korkulu rüyası olmuş durumda. Teknik Direktör İsmail Kartal, Vedat Muriqi yerine rakibi daha iyi tanıyan Lukaku’yla maça başlayabilir.

MARCO ASENSİO İYİ TANIYOR

Nelson Semedo, Villa’ya karşı 10 maçta oynadı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik gördü. N’Golo Kante ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fransız yıldızın Villa’ya bir de golü var. Nathan Ake de 7 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken 1 gol kaydetti. Ve Marco Asensio... İspanyol yıldız, Villa formasını giydi. 21 maça çıkan matador, 8 gol atarken 1 asist yaptı. Rakip stadın atmosferini çok iyi biliyor. Kaleci Ederson da City formasıyla 11 kez karşılaştığı Villa’ya karşı 8 galibiyet aldı.