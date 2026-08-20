Fenerbahçe ile yolları ayrılan genç yetenek Sidiki Cherif, İngiltere'deki yeni macerasına hızlı bir giriş yaptı. Transferin resmiyet kazanmasının hemen ardından Coventry City'nin tesislerine giden oyuncu, takımla birlikte ilk idmanına katıldı. Antrenman öncesinde saha ortasında oyuncularını toplayan teknik direktör Frank Lampard, genç futbolcuyu yeni takım arkadaşlarına takdim etti.

YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Takım arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı tanışma anında Sidiki Cherif’in sergilediği tavırlar ise İngiltere ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde genç oyuncunun neşesiz, son derece ciddi ve asık bir yüz ifadesine sahip olduğu görüldü. Yıldız futbolcunun moralsiz görüntüsü, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından "Fenerbahçe'den ayrıldığı için üzgün" yorumlarının yapılmasına neden oldu.