Türk futbolunda birçok kulübün kış aylarında ve yoğun maç takvimlerinde yaşadığı saha zemini problemleri yeniden gündemin ilk sırasına yerleşirken, Fenerbahçe 14 yılı aşkın süredir koruduğu yüksek standartla rakiplerinden ayrışıyor. Sarı-lacivertli kulübün bu alandaki istikrarının temelinin ise 2012 yılına dayandığı öğrenildi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın 2012 yılında stadyum zemininin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla görevlendirdiği ziraat mühendisliği ekibi, aradan geçen 14 yıla rağmen Kadıköy'deki mesaisini kesintisiz sürdürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2021 yılında kulüplere getirdiği tam zamanlı ziraat mühendisi çalıştırma zorunluluğundan tam 9 yıl önce bu profesyonel yapıyı hayata geçirerek Türk futbolunda öncü bir adıma imza atmıştı.

AVRUPA DEVLERİYLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Sarı-lacivertli kulüpte yıllar içerisinde kadrosunu ve teknik altyapısını genişleten zemin bakım ekibi, yalnızca yerel çözümlerle yetinmeyerek uluslararası düzeyde çalışmalar yürütüyor. Kadıköy'deki uzman kadronun; İspanya, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin önde gelen kulüplerinin saha sorumlularıyla düzenli olarak temas kurarak bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduğu belirtildi. Avrupa stadyumlarında uygulanan en yeni teknolojiler ve bakım yöntemleri yakından takip edilerek doğrudan Fenerbahçe'nin sahasına entegre ediliyor.

YAĞIŞ VE YOĞUN FİKSTÜR ETKİLEMİYOR

Hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Trendyol Süper Lig'in yüksek tempolu maç trafiğine, ayrıca sağanak yağış gibi zorlu hava koşullarına rağmen zeminin oyun kalitesinden ödün vermemesi, 14 yıllık kurumsal planlamanın en önemli sonucu olarak öne çıkıyor. Doğru uzman kadro ve sürdürülebilir çalışma disipliniyle hareket eden Fenerbahçe, saha zemini konusunda Kadıköy'de fark yaratmaya devam ediyor.