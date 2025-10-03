Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilen maddeleri yeniden oylamaya açmak için harekete geçti.

Sarı lacivertli yönetim, Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini 18 Ekim 2025 olarak açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 Ekim 2025 tarihinde, saat 10.30’da Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 25 Ekim 2025 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 50.250’dir.

Genel Kurul’a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir."

5 MADDE GÜNDEME ALINACAK

Sarı lacivertliler gündem maddelerini de açıkladı. Kurulda, Sadettin Saran'ın başkan seçildiği kongrede reddedilen kulüp taşınmazlarıyla ilgili maddeler, sarı lacivertli üyelerin oylarına sunulacak.

Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı'nda oylamaya açılacak gündem maddeleri şu şekilde:

- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda Yönetim Kurulu’nun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.