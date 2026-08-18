Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Olimpik Lyon’u ağırlıyor. Chobani Stadı’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler kazanarak rövanşa avantajlı gitmek istiyor. Kritik karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. Maça ilişkin tüm detaylar haberimizde... Karşılaşmanın ilk 11’leri şöyle: Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, Kerem, Vedat Muriqi Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda. 17 SEZONLUK HASRET Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Kritik maçta avantaj arayacak İsmail Kartal'ın öğrencileri, 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak rövanş müsabakasıyla da turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.

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