ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında evinde Fenerbahçe Opet'i 72-66 yendi.
- Salon: Servet Tazegül
- Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih Güler
- ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Howard 17, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14
- Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 27, Meesseman 12, Allemand 3, Badiane 9, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6, Ayşe Yılmaz
- 1. Periyot: 24-13
- Devre: 41-32
- 3. Periyot: 58-42