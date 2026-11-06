Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 04.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıpraporları ve dosya kapsamındaki diğer bulgular birlikte değerlendirilerek 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.

İddianamede; şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirilmiştir.

Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları saldırıdan etkilenmiş; otobüs şoförünün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana gelmiştir.

Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işledikleri değerlendirilerek Türk Ceza Kanunu’nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.