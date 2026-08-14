Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 yıl önce Fenerbahçe'nin takım otobüsüne düzenlenen saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda gözaltına alınan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edilen Yusuf Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİ KONTROLLERE İTİRAZ
Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.
Bu arada başsavcılığın, verilen adli kontrol kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.