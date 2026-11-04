Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Liverpool karşısında penaltı bekledi. Mücadelenin 22. dakikasındaki pozisyonda hakem oyunun devamına karar verdi. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mason Greenwood, ceza sahasında topla buluştu. Kostas Tsimikas'ın müdahalesi sonrası dengesini kaybeden Greenwood, topun kontrolünü yitirdi. Sarı-lacivertli futbolcular ve tribünler pozisyonun ardından yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem müdahaleyi nizami değerlendirerek oyunu sürdürdü. VAR'dan da herhangi bir izleme uyarısı gelmeyince karar değişmedi.

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