Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında yaşanan bir pozisyondan sarı-lacivertliler penaltı itirazında bulundu.

Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrıldıktan sonra çapazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda son anda araya giren Ali Karimi, topa müdahale etti. Edin Dzeko ve Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonda Ali Karimi'nin topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı bekledi.

Ancak hakem Oğuzhan Çakır'ın devam kararı verdiği pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından incelendi. Karşılaşmanın Hollandalı VAR hakemi Jeroen Manschot, pozisyonu inceledikten sonra devam kararının doğru olduğunu teyit etti.

Bunun üzerine karşılaşma korner atışı ile devam etti.