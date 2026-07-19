FENERBAHÇE’DE gündem transfer... Ama yarın da sezon açılışı var. Kanarya, Lukas Podolski’nin sahibi olduğu Gornik Zabrze ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına çıkacak. Polonya takımının orta saha oyuncusu Jaroslaw Kubicki, Lech Poznan’a 3-1 yenildikleri Süper Kupa maçında kolunu kırdı.

SİSTEMLERİ 4-1-4-1

GORNİK, bu yaz iki önemli Çek orta saha oyuncusunu kaybetti; Patrik Hellebrand Korona Kielce’ye, Lukas Ambros ise Belçika’nın Anderlecht takımına transfer oldu. Teknik Direktör Michal Gasparik genellikle 4-1-4-1’i tercih ediyor. Rakibe göre esnek taktik değişiklikler yapabiliyorlar, 4-5-1’e dönüyorlar.

PRAGMATİK BİR TAKIM

KANAT oyunları, ortalar, duran toplar ve yüksek pres odaklı oynuyorlar. Şut sayısı ve açık oyundan gol üretiminde ligin üst sıralarındalar. Almanya’da dönercilik yapan Lukas Podolski’nin sahibi olduğu Gornik karşısında İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk resmi maçında farka gidebilir