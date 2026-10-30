Basketbol EuroLeague 9. hafta maçında, Real Madrid ile Fenerbahçe Tarfin takımları Madrid'deki Movistar Arena’da karşılaştı. İlk periyot hariç karşılaşma boyunca istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe, parkeden 95-76 mağlup ayrıldı. ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİ Sarı-lacivertliler EuroLeague’deki üst üste ikinci yenilgisini alırken, toplamda ise 3. mağlubiyetine ulaştı. Fenerbahçe’nin organizasyonda altı galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 10. hafta maçında 4 Kasım Perşembe günü evinde Baskonia ile karşılaşacak. Real Madrid ise EuroLeague’de altıncı galibiyetini aldı.

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