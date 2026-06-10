Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin Mason Greenwood vaadinin ardından taraftarlar kanat rotasyonu için yıldız beklentisine girerken başkan seçilen Aziz Yıldırım, İngiliz oyuncu için girişimde bulunmadı.
Greenwood transferinde adım atmayan Fenerbahçe'nin listesine Real Madrid'den Brahim Diaz'ı aldığı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre, Real Madrid, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Brahim Diaz'a gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin transfer hedefleri arasında yer alan Faslı futbolcuyla görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
MOURINHO DETAYI
Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getiren Real Madrid'in, Portekizli çalıştırıcının talebi doğrultusunda PSG forması giyen Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Dembele'nin de transfer edilme ihtimalinin doğmasının ardından Brahim Diaz, Jose Mourinho yönetiminde şans bulabileceğini düşünmüyor ve takımdan ayrılmayı planlıyor.