Süper Lig’in 32.haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.