Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın Polonya'dan Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Chobani Stadyumu'nda TSi 21.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri ise neredeyse çıkar çıkmaz tükendi... Yalnızca sınırlı sayıda koltuk için bilet boşta kalırken, bu biletlerin de maç saatine kadar tükenmesi ve tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor. Avrupa ateşini yakan Fenerbahçe taraftarlarının, dolu tribünlerle takımlarına müthiş bir destek vermeleri bekleniyor. Kritik karşılaşmanın rövanşı ise 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'da oynanacak...

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