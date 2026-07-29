Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze’yle rövanş mücadelesine çıkıyor. İlk maçı 1-0 kazanan Fener’in tur mücadelesi Polonya’da saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, tur atlamaktan başka bir şey düşünmüyor. 1-0’lık avantajını korumak isteyen Fener, 17 yıldır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi yolunda ilk turu geride bırakmayı hedefliyor. Kanarya, en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi’nde mücadele etmişti. Fenerbahçe, beklemediğimiz kötü bir sonuçla elenirse Avrupa Ligi 3. ön elemeden yoluna devam edecek.

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