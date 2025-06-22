Teknik direktör Jose Mourinho ile transfer toplantılarına devam eden Fenerbahçe'de yönetim, ilk transfer için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertli ekip, Manchester United'ın yıldız oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

ÖNCELİK OPSİYONLU KİRALIK

Geçtiğimiz sene Chelsea'da kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho, bu sezon Manchester ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Napoli'nin uzun süredir görüştüğü yıldız oyuncunun transferinde araya girdi. İngiltere’de yapılan görüşmelerde taraflar, satın alma opsiyonu da içeren kiralık transfer seçeneğini masaya yatırdı.

Fenerbahçe, Jadon Sancho ile ilk teması Haziran ayının başında kuran sarı-lacivertliler, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da “Jadon Sancho’nun bonservis bedeli Napoli için bir sorun teşkil etmiyor, ancak maaşı çok yüksek. Farklı bir maaşı kabul etmesi gerekiyor, aksi takdirde başka bir kulübe transfer olacak.” ifadelerini kullanarak Napoli'ye transferinin zora girdiğini duyurdu.