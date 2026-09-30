Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için transfer telaşına girdi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe scout ekibi, Aziz Yıldırım yönetimine 2 futbolcu için olumlu rapor verdi. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimler, Arda Çolak ve Oğuzcan Çalışkan oldu. Sarı-lacivertlilerin, bu iki futbolcu için kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

ARDA ÇOLAK ÜMİT MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da oynayan 21 yaşındaki golcü Arda Çolak, Ümit Milli Takım'a kadar yükseldi. Teknik direktör Kenan Koçak tarafından bu sezon takımda tutulan ve şans verilen Çolak, 1.95 boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Sol ayağını kullanan genç golcünün, Vedat Muriqi'yi andırdığı belirtiliyor.

YİNE OĞUZCAN ÇALIŞKAN

Fenerbahçe'nin bir diğer gündem maddesi ise Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki stoper Oğuzcan Çalışkan oldu. Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'ye yazılan Çalışkan, sarı-lacivertliler tarafından izlenmeye devam edildi. Scout ekibinin olumlu raporları sonrası Oğuzcan'ın da transfer listesinde üst sıralara yerleştiği öğrenildi.

KİRALIK PLANI

Aziz Yıldırım ve kurmayları, Arda Çolak ve Oğuzcan Çalışkan için ara transfer döneminde bonservislerini alıp, sezon sonuna kadar kiralık olarak mevcut kulüplerinde bırakma planını değerlendiriyor. Bu sayede iki futbolcunun da düzenli forma şansı bulması ve gelişimlerinin kesintiye uğramaması hedefleniyor.