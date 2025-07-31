Fenerbahçe, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ve Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferlerini resmi sitesinden duyurdu.

Nelson Semedo ile 2, Milan Skriniar ile ise 4 yıllık sözleşme imzalandı. Milan Skriniar'ın yıllık 8 milyon Euro net ücret alacağı açıklandı. Semedo'ya ödenecek ücret ise açıklanmadı.

Fenerbahçe'nin, Milan Skriniar transferi ile ilgili yaptığı açıklamada "Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak millî stoper Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Deneyimli stopere ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulübün Semedo transferi ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"denildi.