Devre arası transfer döneminde kadrosunu yerli ve dinamik isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir rota gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, bir dönem kendi altyapısından yetiştirdiği ancak yollarını ayırdığı Arda Okan Kurtulan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Gazeteci Beril Böke'nin aktardığı bilgilere göre; Göztepe formasıyla sergilediği performansla Süper Lig'in en dikkat çeken isimleri arasına giren 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu için İzmir temsilcisinin çok daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

"GALATASARAY'A DEĞİL FENERBAHÇE'YE GİDECEK"

Son dönemde adı ezeli rakip Galatasaray ile de anılan Arda Okan Kurtulan'ın transfer yarışında hangi takımı seçeceğine dair dikkat çekici bir değerlendirme de gazeteci Ali Naci Küçük'ten geldi. Küçük, hem menajer faktörü hem de UEFA kadro kuralları gereği Fenerbahçe'nin bu transferde çok ciddi bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Arda Okan Kurtulan - Galatasaray haberleri transferde Fenerbahçe'ye artı katar! Bence Arda Okan, Galatasaray'a değil de Fenerbahçe'ye transfer olacak. Ya devre arasında ya da sezon sonunda... Menajeri Mirsad Türkcan, Fenerbahçe camiasına yakın bir isim. Arda Okan da Fenerbahçe altyapısından çıktı. Fenerbahçe onu transfer ederek Avrupa'da +1 kontenjan hakkı kazanacak."

2022'DE ADANA DEMİR'E SATILDI

Futbol eğitimini Fenerbahçe altyapısında alan ve sarı-lacivertli kulübün alt yaş kategorilerinde forma giyen Arda Okan Kurtulan, A takımda kalıcı olamamasının ardından 2022 yılında Adana Demirspor'a satılmıştı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve Göztepe'deki çıkışıyla değerini katlayan 23 yaşındaki futbolcunun, yıllar sonra yetiştiği kulübe rekor bir bedelle geri dönüp dönmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.