Efeler Ligi'nde ilk 8'i geçen hafta garantileyen Altekma, 25'inci hafta mücadelesinde evinde zirve takipçisi Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 23-25, 25-23, 25-20 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi.
Bu sonuçla üst üste 8'inci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, 23'üncü maçında 17'nci galibiyetine ulaştı. Altekma ise 3'te 3 yapma fırsatını kaçırarak 12 galibiyette kaldı ve 11'inci yenilgisini aldı.
- SALON: İzmir Atatürk
- HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
- ALTEKMA: Buculjevic, Cafer, Emir, Gutierrez, Bahov, Bertuğ, Hüseyin, Boğaçhan, Eray, Zilic, Dünya, Arda, Özgür
- FENERBAHÇE: Jendryke, Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet, Kaan, Yiğit, Burak, Mert, Caner Dengin, Caner Pekşen, Çağatay, Oleg
- SETLER: 18-25, 23-25, 25-23, 25-20, 9-15
- SÜRE: 149 dakika (27, 34, 35, 31, 22)