Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezonun ilk idmanını yaptı. Bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, sezona fiziksel anlamda tam hazır olmayan Milan Skriniar yer almadı. İspanyol futbolcu Marco Asensio da aynı gerekçeyle takımdan ayrı düz koşu yaptı. Skriniar ve Asensio'nun yavaş yavaş takıma dahil olacakları bildirildi. Bu isimlerin yanı sıra fıtık ameliyatı geçiren Dorgeles Nene de idmana katılmadı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Vedat Muric'in yanı sıra genç oyuncular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt, kamptaki ilk antrenmanda takımla çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünü pas ve birebir adam eksiltme çalışmasıyla tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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