Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'in ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

FENERBAHÇE 5 PUANLA 19. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki son maçında konuk ettiği Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise dört maçta topladığı 4 puanla 21. sırada yer alıyor. Ukrayna ekibi, savaş nedeniyle maçlarını ülkesinde oynayamıyor.