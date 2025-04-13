Fenerbahçe, şampiyonluk şansının devam edebilmesi için Sivas’ta çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler 31. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor’un konuğu oluyor. Jose Mourinho ve öğrencilerinin aklıda tek sonuç var; galibiyet.

Aksi halde kalan 7 haftada lider Galatasaray ile aradaki fark 6 olacak, şampiyonluk şansı mucizelere kalacak. Yine 4’lü savunma sistemiyle mücadele edecek sarı-lacivertli ekipte en önemli hücum kozu Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca olacak.

TARAFTARI YOK

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe’yi bugün de taraftarı yalnız bırakacak. Bodrum’da olduğu gibi Sivas’ta da sarı-lacivertliler yer almayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takım Sivas’a 4 eksikle gitti. Amrabat, Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat sakat. Diego Carlos da yabancı kontenjanına takıldı.

Sivas maçı öncesi Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar ve İrfan Can Kahveci’nin 3’er sarı kartı var.

Bugün de sarı kart görmeleri durumunda iç sahadaki Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler.