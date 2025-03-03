Fenerbahçe, devre arasında Paris Saint-Germain’den kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini almak için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli stoperin takıma yaptığı katkıyı göz önünde bulundurarak transfer sürecini hızlandırmayı planlıyor.

SKRINIAR, FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

PSG’den 5 milyon Euro maliyetle kiralanan Slovak yıldız, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu ve Jose Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Takım içi uyumun ve arkadaşlık ortamının uzun süredir deneyimlediği en huzurlu atmosferlerden biri olduğunu belirten Skriniar, ailesiyle birlikte İstanbul'da kalmaya sıcak baktığını yönetime iletti.

ALİ KOÇ DEVREYE GİREBİLİR

Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki savunmacının bonservisini almak için Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile yakın ilişkisini kullanarak transferi uygun bir maliyetle tamamlamayı hedefliyor.

Kiralama sürecinde de Al-Khelaifi ile doğrudan görüşerek transferi hızlandıran Ali Koç, bu kez de en uygun şartları sağlamak adına devreye girebilir. Skriniar’ın Fenerbahçe’de kalma isteği ve PSG’deki geleceğinin belirsizliği göz önüne alındığında, sarı-lacivertliler için bu transferin olumlu sonuçlanması ihtimali yüksek görünüyor.

Fenerbahçe'nin, PSG ile yapacağı resmi görüşmelerin ardından bonservis bedeli ve ödeme koşulları netlik kazanacak.