Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk iki maçta alamadığı galibiyete taraftarı önünde ulaşmak istiyor. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. MERT MÜLDÜR VE ASENSİO OYNAMAYACAK Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür ile önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, karşılaşmada forma giyemeyecek. İLK İKİ MAÇTA BİR PUAN 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başlayan Fenerbahçe, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi, Slavia Prag karşısında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. Slavia Prag ise ilk iki haftayı puansız kapattı. Çekya temsilcisi, sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Sabah'a 2-0 kaybetti.

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