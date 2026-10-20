Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk ediyor. İlk 2 maçta 1 puan toplayan temsilcimiz karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu.
Karşılaşmanın 11'leri belli oldu:
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz Vedat
Slavia Prag: Markovic, Vicek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.
TEMSİLCİMİZDE 2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, kadroda yer almıyor.