Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 8. haftasında Roig Arena'da konuk olduğu Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, son çeyrekte 32 sayı üretmesine rağmen karşılaşmayı çeviremedi.
Ev sahibi ekip ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Valencia Basket, soyunma odasına 36-25'lik avantajla gitti.
Üçüncü çeyrekte başa baş bir mücadele yaşansa da skor üstünlüğünü bırakmayan İspanyol temsilcisi, son periyoda 60-46 önde girdi.
Fenerbahçe Tarfin son çeyrekte farkı azaltıp 32 sayı buldu ancak sahadan 86-78 yenik ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler sezonun ikinci yenilgisini alırken Valencia Basket altıncı galibiyetine ulaştı.