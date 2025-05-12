Fenerbahçe'de Ülker Stadı'nın büyütülmesi projesi ile ilgili başlatılan çalışmalar devam ederken camianın merak ettiği tüm konulara açıklık getirildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Akın, CNBC-e'de katıldığı yayında Kadıköy'deki stadyumda yapılacak değişikliklerle ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın stadyum ile ilgili düşünülen projeyi şöyle açıkladı:

'ÇOK CİDDİ MESAFELER KAT ETTİK'

''Çok ciddi çalışmalar var son 10 aydır. Gayrimenkul konusunda yapılması gereken ne varsa hem idari hem de yatırım anlamında canlandırmaya çalışıyoruz. Çok ciddi mesafeler kat ettik. Fenerbahçe'nin ekonomisine bunları kazandırmaya çalışıyoruz. Bazılarının temellerini attık, bazılarının projelerini bitirdik.''

'KAPASİTEYİ 65 BİN KİŞİYE ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ'

''Bir de stadımızı büyütme projemiz var, onunla uğraşıyoruz. 65 bin kişiye çıkartmaya çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma yapıyoruz, kolay bir iş değil. Fenerbahçe kendi söküğünü kendisi diken bir pozisyondadır. Devlet yardımı almadan bunları yapıyoruz. Devlet yardımı almadan stadyumumuzu 6 ayda bitirip, kapasitesini 65 bin kişiye çıkarmayı amaçlıyoruz. Yeter ki önümüzde idari bir engel kalmasın. Yapacağız inşallah.''

STAT KAPATILACAK MI?

''Çatı kaldırılarak 4 tribününün aralarına 15 bin kişilik oturma kapasitesi ile genişletilmesi durumu söz konusu. Bunun için stat kapatılmadan, hem içeride oynayarak, belki 1-2 ay dışarıda oynayabiliriz. 6 aylık bir süre içerisinde bu işi bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Statik çalışmalar yapılıyor, projeler üzerinde çalışılıyor. Tüm bunlar mimarlar tarafından en ince ayrıntısına kadar projelendiriliyor. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkaracağız.''

'BİLİNEN NEDENLERDEN BAŞARI GELMEDİ'

“Futbol dışındaki bütün branşlarda şampiyonluğa oynuyoruz. Maalesef bilinen nedenlerden dolayı futbolda başarı gelmedi. Futbolda başarısızlık olduğu zaman bunun bir bedeli mutlaka oluyor. Ama şu unutulmamalıdır ki; Fenerbahçe futbol dışındaki bütün branşlarda şampiyonluğa oynuyor. Maalesef bilinen nedenlerden dolayı futbolda başarı gelmedi"