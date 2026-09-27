Sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda, başkan Aziz Yıldırım ikinci kez kürsüye çıktı. Yıldıırm stadın kapasitesinin artıracaklarını ve inşaatın Kasım ayında başlayacağını söyledi.

Yıldırım’ın açıklaması şu şekilde:

Stadyum kapasitesini 64.000'e çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı, 'Hemen başlayın, yapın' diye talimat da verdi hemen yapmamız için. Projeler Ankara'da, imza safhasında, konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışardan inşaat başlayacaktır."