Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi duyuruldu.

Projeler hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkan Vekili Hamdi Akın, stadın büyütülmesi projesiyle ilgili de konuştu. Akın açıklamasında, "2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun yenileme projesini duyurdu ve yeni halini gösterdi. Fenerbahçe'nin yenileme projesi sonrası Ülker Stadyumu'nun kapasitesi 64.160 olacak.