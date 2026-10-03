Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yeni takımı Al-Jazira'da hız kesmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Jazira, BAE Lig Kupası'nda ikinci maçına çıktı. İlk maçında Khor Fakkan'ı 2-0 yenen Al-Jazira'da Brezilyalı yıldız Anderson Talisca yine sahne aldı. TALISCA YİNE ATTI Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya transfer olan Talisca, yeni takımına hızlı bir şekilde alıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle çıktığı 5. maçına çıkan yıldız oyuncu, bu akşam oynanan maçta da golünü attı. GOLÜNÜ ATTI, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ Al-Jazira'nın ilk maçında Talisca'nın golüyle 1-0 galip gelen Al-Jazira, ikinci maçında da Brezilyalı yıldızının performansıyla 2-0 kazandı. Talisca, Khor Fakkan karşısında da 1 gol atarken, maçın adamı seçildi.

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