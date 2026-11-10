Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Olayla ilgili 2'si tutuklu toplam 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

72 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Mahkemeye sunulan 26 sayfalık iddianamede, saldırının önceden planlandığına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Soruşturma kapsamında sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü toplam 72 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

‘EYLEM ÖNCEDEN TASARLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

İddianamede, Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde gerçekleştirilen silahlı saldırının rastgele yapılmasının mümkün olmadığı, eylemin önceden tasarlanarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

39 KİŞİYE YÖNELİK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

İddianamede, 5 sanığın birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi. Saldırıda otobüs sahibi dışındaki 39 kişinin ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", otobüs şoförü İsmail Kopuz'un ise "mala zarar verme" suçunun mağduru olduğu belirtildi.

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Savcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Buna göre sanıkların, tek bir eylemle birden fazla farklı suçun oluşmasına neden oldukları gerekçesiyle, en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.