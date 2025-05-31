Sezonu kupasız bitiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimine tepkiler büyüyor.

Eylül ayında yapılacağı açıklanan seçimli genel kurulunu erkene alınmasını isteyen Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri, isyan etti. Kararında geri adım atmayan Koç'u istifaya davet eden taraftarlar 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü' adını verdikleri organizasyon ile Şaşkınbakkal'dan Ülker Stadyumu'na yürüdü.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Eylül ayında kongreye gideceğini açıklayan ve teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alan başkan Ali Koç ve yönetimi taraftarı isyan ettirdi. Şaşkınbakkal'da toplanan binlerce sarı-lacivertli taraftarın yanı sıra kongre üyeleri, imza kampanyasına destek vermek hem de yönetime tepkilerini göstermek için Ülker Stadı'na yürüdü.

Saat 13.00'te başlayan yürüyüşte Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetiminin en kısa sürede olağanüstü genel kurula gitmesini istedi. Yürüyüşe, başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, 12 Numara, UTG, Kill For You, Pepe Metin ve Efsane Tribün Liderleri de katıldı.

İMZA KAMPANYASI GÜÇLENDİ

Yürüyüşe katılan taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet ederken, eski başkan Aziz Yıldırım'ı göreve davet ettiler. Aziz Yıldırım'ın aday olmak için şart koyduğu 16.464+1 imza sayısını toplamayı hedefleyen dernekler de noter eşliğinde imza kampanyasına destek verdi.

Üyeler, başlattıkları kampanya genelinde 10 binin üzerinde imza topladı.