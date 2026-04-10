Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları transfer planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Maaşların düşürülmesi gerektiğini söyleyen Torunoğulları CNBC-e’ye şu açıklamaları yaptı: "Futbol endüstrisi çok büyüdü. Biz kış döneminde yurt dışında çok kaldık, çok araştırma yaptık. Şu anda İngiltere hariç diğer tüm liglerde maaş ve bonservis düşürmeye doğru yol alınıyor. Kulüpler ekstra gelirleri olmadığı için maaşları ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. 35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum, bu sektörün içinden biri olarak, şu anda İngiltere hariç tüm ülkelerde özellikle belirli yaşa gelmiş oyuncularla ilgili maaş düşüşlerine gidiliyor. Arabistan ve Dubai'de de kaldık. Görüştüğümüz kulüp başkanları oldu. Onlar da artık büyük transferler yapmayacak, maaşlar ödemeyecekler. Öyle bir karar almışlar." dedi.

HAZİRAN’A TAM KADRO

Fenerbahçe ve yönetimlerinin transfer planlamasına yönelik konuşan Ertan Torunoğulları, "Çok uzun düşünüyorum. Bizden önce de birçok yönetici arkadaşımız geldi, bizden sonra da gelecek. Transfer çalışmalarımı hiçbir zaman bitmez Fenerbahçe'de. Bizim de planlamamız var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Mayısta değerlendirip, inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Golcü transferine değinen Ertan Torunoğulları sözlerini şöyle noktaladı: "Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak."