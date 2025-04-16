Fenerbahçe taraftarının bir süredir beklediği stadyum yenileme haberi sonunda geldi.

Yenileme çalışmaları boyunca takım iç saha maçlarını başka bir stadyumda oynayacak.

Gazeteci İbrahim Seten katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yeni sezon da yenileneceğini ve Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını farklı sahada oynayacağını iddia etti.

"15 BİN KİŞİLİK TRİBÜN YAPACAKLAR"

İbrahim Seten, "Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar. Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var" dedi.

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte iç saha karşılaşmalarını başka bir stadyumda oynayacak.

Henüz hangi stadyumda oynanacağı bilinmezken; en olası senaryo ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu olarak öne çıkıyor.