Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, 2-0 önde olduğu mücadelede skor avantajını koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood atarken, Slavia Prag'ın golleri 15. dakikada Provod ile 90. dakikada Kacor'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2 puana yükseldi. Slavia Prag ise ilk puanını aldı. 'İSMAİL KARTAL İSTİFA' TEZAHÜRATI Fenerbahçe taraftarı, alınan sonuç karşısında tepkisini gizleyemedi. Tribünlerde 'İsmail Kartal istifa' tezahüratları yapıldı ve Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifaya davet edildi.

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