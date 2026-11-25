Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Farklı yenilginin yanı sıra Çağrı Balta'nın oyundan alındıktan sonraki davranışı da taraftarların tepkisine neden oldu. Teknik heyetin kararıyla kenara alınan Çağrı Balta, yedek kulübesine geçmeden doğrudan soyunma odasına gitti. Aynı anda oyundan çıkan takım arkadaşı Adnan Efe ise kulübedeki yerini alarak karşılaşmayı takip etti. LIVERPOOL MAÇINDA FORMASINI YERE ATMIŞTI Çağrı Balta, daha önce Liverpool ile oynanan UEFA Gençlik Ligi maçında da oyundan çıkarken formasını yere atıp soyunma odasına gitmişti. Genç futbolcunun yeniden kulübe yerine soyunma odasına yönelmesi, sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine yol açtı. Öte yandan Hakan Çağrı 10 dakika sonra soyunma odasından geri gelerek yedek kulübesine oturdu.

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